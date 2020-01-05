В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
«По предварительным данным, погибли 23 курсанта», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Уточняется, что училище располагается на юге Триполи в районе «Аль-Хадба аль-Хадра», который контролируется правительством национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.
Ранее сообщалось, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в стране.
В декабре 2019 года ПНС Ливии официально запросило военную помощь у Турции.