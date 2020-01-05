В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

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В результате авиаудара по военному училищу в ливийской столице Триполи погибли, по предварительной информации, 23 человека. Об этом сообщает министерство здравоохранения в правительстве национального согласия (ПНС) Ливии.

«По предварительным данным, погибли 23 курсанта», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что училище располагается на юге Триполи в районе «Аль-Хадба аль-Хадра», который контролируется правительством национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.

Ранее сообщалось, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в стране

В декабре 2019 года ПНС Ливии официально запросило военную помощь у Турции.

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