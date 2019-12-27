Лидеры США и Египта призвали стороны к решению конфликта в Ливии
«Стороны должны принять срочные меры для разрешения конфликта, пока ливийцы не лишились контроля в пользу иностранных действующих лиц», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на чиновников в Триполи сообщил, что правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции.
24 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри. Стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на положение дел в Ливии.