Лавров провёл переговоры с главой МИД Египта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри. Стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Был проведён обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на положение дел в Ливии. Министры подтвердили настрой на продолжение тесного взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций и обеспечения мира в регионе», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, министры обсудили аспекты российско-египетских отношений.

Ранее сообщалось, что Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы мирного регулирования в Сирии, а также перспективы взаимодействия стран по стабилизации ситуации в Ливии.