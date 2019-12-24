Лавров провёл переговоры с главой МИД Египта
- РИА Новости
«Был проведён обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на положение дел в Ливии. Министры подтвердили настрой на продолжение тесного взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций и обеспечения мира в регионе», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, министры обсудили аспекты российско-египетских отношений.
Ранее сообщалось, что Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы мирного регулирования в Сирии, а также перспективы взаимодействия стран по стабилизации ситуации в Ливии.