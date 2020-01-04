Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
«Сегодня мы объявляем джихад и всеобщую мобилизацию. Оружие будет предоставлено и мужчинам, и женщинам, военным и гражданским лицам», — приводит РИА Новости слова Хафтара.
В конце декабря турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между Турцией и правительством национального согласия (ПНС) Ливии.
Позднее ПНС официально запросило военную помощь у Турции.
Парламент Турции одобрил законопроект, который предусматривает отправку турецких военных в Ливию.