СМИ сообщили о пострадавших в результате ракетных обстрелов в Багдаде

Пять человек получили ранения в результате ракетных обстрелов в Багдаде, сообщает телеканал Al Arabiya.

Update: A mortar hits Baghdad’s Jadriya neighborhood, wounding five people, according to police sources.https://t.co/dwFQ9PD6G5pic.twitter.com/3FFgNaeua4 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 4 января 2020 г.

В то же время в распространённом заявлении иракских сил безопасности указано, что в настоящее время жертв трёх ракетных обстрелов Багдада нет.

«Несколько ракет взорвались в субботу в центре Багдада, в жилом районе Аль-Джадрия и в месте расположения военной базы Балад на севере столицы. Человеческих жертв на данный момент нет», — приводит РИА Новости текст документа.

Ранее сообщалось, что в зелёной зоне Багдада, где расположены дипломатические представительства, раздался взрыв.

Отмечалось, что ракета могла упасть недалеко от посольства США, обстрелу подверглась военно-воздушная база Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные.