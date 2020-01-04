СМИ сообщили о пострадавших в результате ракетных обстрелов в Багдаде

Короткая ссылка
Пять человек получили ранения в результате ракетных обстрелов в Багдаде, сообщает телеканал Al Arabiya.
СМИ сообщили о пострадавших в результате ракетных обстрелов в Багдаде
  • Зелёная зона Багдада. Архивное фото
  • Reuters
  • © KHALID AL-MOUSILY

В то же время в распространённом заявлении иракских сил безопасности указано, что в настоящее время жертв трёх ракетных обстрелов Багдада нет.

«Несколько ракет взорвались в субботу в центре Багдада, в жилом районе Аль-Джадрия и в месте расположения военной базы Балад на севере столицы. Человеческих жертв на данный момент нет», — приводит РИА Новости текст документа.

Ранее сообщалось, что в зелёной зоне Багдада, где расположены дипломатические представительства, раздался взрыв.

Отмечалось, что ракета могла упасть недалеко от посольства США, обстрелу подверглась военно-воздушная база Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить