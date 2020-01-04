Зариф обсудил по телефону с главой МИД КНР ситуацию на Ближнем Востоке

Главы МИД Ирана и Китая Мохаммад Джавад Зариф и Ван И в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на фоне гибели в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

«Министр иностранных дел Китая господин Ван И и глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф сегодня обсудили развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани», — цитирует иранское ведомство РИА Новости.

Кроме того, Зариф также провёл в Тегеране встречу с катарским главой МИД Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, в рамках которой подчеркнул важность сохранения стабильности в регионе.

«Иран не хочет напряжённости в регионе, присутствие и вмешательство иностранных внерегиональных сил приводит к дестабилизации обстановки, ухудшению ситуации в сфере безопасности и эскалации напряжённости», — сказал он.

Ранее лидер Ирана Хасан Рухани назвал тяжелейшим преступлением убийство США Сулеймани.

Генерал Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела США у аэропорта Багдада.