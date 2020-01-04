Моралес отреагировал на отключение RT в Боливии

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Бывший боливийский президент Эво Моралес прокомментировал прекращение вещания RT на испанском языке в Боливии.

«Это демократия? Каждый день организаторы госпереворота открывают своё истинное лицо», — написал он в Twitter.

В конце ноября негосударственный оператор COTAS без объяснения причин объявил о прекращении вещания RT на испанском языке в Боливии с 2 декабря.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность в связи с ухудшением положения российских СМИ в Латинской Америке на фоне сообщений об отключении RT в Боливии и Эквадоре без объяснения причин.

15 ноября государственная кабельная сеть Эквадора без предварительного уведомления отключила RT от вещания.

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