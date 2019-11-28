МИД России прокомментировал решение отключить RT от вещания в Боливии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала решение негосударственного оператора и лидера боливийского рынка платного телевидения Cotas прекратить вещание RT на испанском языке в Боливии.

«Обеспокоены ухудшением положения российских СМИ в Латинской Америке. Сегодня стало известно, что боливийский оператор принял решение об отключении от вещания в Боливии телеканала RT», — сказала дипломат.

Как отметила Захарова, настораживает, что это произошло вслед за тем, как 15 ноября вещание RT было прекращено в Эквадоре.

«Говорить о том, что это совпадение, я думаю, что бессмысленно. Говорить о том, что это просто совпало по времени с теми изменениями, которые происходят в стране, это такая позиция несерьёзная. Конечно, это всё неспроста, конечно, это следствие того политического курса, который был заявлен. Здесь сомнений нет, потому что нам очень часто рассказывают про некие совпадения, а потом оказывается, что это система», — указала она.

Как подчеркнула дипломат, одним из доказательств, свидетельствующих в пользу этой версии, является то, что отключения в обоих случаях производились без объяснения причин.

«Мы очень надеемся, что это не попытка глобально заглушить альтернативные источники информации путём дискриминирования одних из них. В противном случае мы будем вынуждены расценивать подобные действия как движение и Боливии, и Эквадора в сторону противоположную от соблюдения международных обязательств по обеспечению свободного доступа к информации и свободы выражения мнений. Конечно, недопустимо, чтобы СМИ становились заложниками изменчивой политической конъюнктуры. Права и журналистов, и СМИ на безопасность и свободное распространение материалов должны гарантироваться вне зависимости от того, как они освещают те или иные события», — заключила Захарова.

Ранее негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении вещания RT на испанском языке в Боливии.

О решении было объявлено без объяснения причин. Ожидается, что вещание телеканала прекратится со 2 декабря.

15 ноября Национальная кабельная сеть Эквадора отключила телеканал RT от вещания. Отключение произошло без предварительного уведомления и объяснения причин.