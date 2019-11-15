Государственная кабельная сеть Эквадора отключила RT от вещания

Национальная кабельная сеть Эквадора в пятницу, 15 ноября, отключила телеканал RT от вещания.

При этом отключение произошло без предварительного уведомления и объяснения причин такого решения.

#ALERTA la proveedora de servicios de televisión pública @CNT_EC, del #ECUADOR, ha sacado del aire el canal 778, que correspondía a la cadena mundial de noticias @ActualidadRT, sin explicación alguna, en su momento impidieron la señal de @Hispantv tampoco permiten @teleSURtv. — Robinson Robles Villaverde 🇪🇨 (@robinrobles) November 15, 2019

В начале февраля 2018 года RT на испанском языке запустил еженедельное политическое ток-шоу «Разговор с Корреа», ведущим которого стал бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, занимавший этот пост в 2007–2017 годах.

В этом же году руководство RT и власти Аргентины подписали соглашение о продлении круглосуточного эфирного вещания канала на испанском в государственной телевизионной сети Аргентины (Television Digital Abierta — TDA).

Церемония подписания состоялась в присутствии президента России Владимира Путина и аргентинского лидера Маурисио Макри.

Как отмечал Путин, вещание RT на испанском в Аргентине даёт возможность жителям страны ознакомиться с тем, что в реальности происходит в России.

В январе 2019 года Немецкий союз журналистов (DJV) выступил с призывом не выдавать RT Deutsch лицензию на вещание в Германии, а украинская диаспора в Канаде потребовала запретить трансляцию RT в кабельных сетях страны.