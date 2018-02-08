RT запускает политическое ток-шоу с бывшим президентом Эквадора

Телеканал RT на испанском языке запускает новое еженедельное политическое ток-шоу «Разговор с Корреа» (Conversando con Correa), ведущим которого станет экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, занимавший этот пост в 2007—2017 годах.

«Жизнь дала мне уникальную возможность узнать разницу между теорией и грубой действительностью, чтобы уметь отличать поверхностное от глубокого, мудрость от глупости, переменчивое от постоянного. Об этом мы и будем беседовать с выдающимися людьми, которые станут героями моей программы», — сказал Корреа.

Как отмечается, он будет обсуждать актуальные социально-политические проблемы с гостями — политиками и общественными деятелями.

«Впервые в истории нашего канала своё шоу на RT будет вести бывший президент. Особенно мы гордимся тем, что это президент страны, поддержавшей одного моего хорошего знакомого и героя целого поколения — Джулиана Ассанжа, когда он попал под жернова свободы слова», — отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Премьера программы «Разговор с Корреа» состоится 1 марта на телеканале RT на испанском языке.