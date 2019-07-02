Украинская диаспора призвала запретить трансляцию RT в Канаде

Украинская диаспора в Канаде потребовала запретить трансляцию телеканала RT в кабельных сетях страны. Об этом говорится в подготовленных конгрессом украинцев Канады рекомендациях канадским депутатам и чиновникам.

«Конгресс украинцев Канады поддерживает немедленное изъятие из базовых пакетов кабельного телевидения RT и подобных дезинформационных каналов, что должно стать первым шагом на пути к полному прекращению их трансляции в канадском эфире», — приводит текст документа «Укринформ».

По мнению конгресса, RT представляет «серьёзную угрозу беспристрастной подаче новостей в Канаде» и нарушает канадское законодательство, транслируя «ложные или обманчивые новости».

В сентябре 2018 года в парламент Канады была внесена петиция с призывом депортировать из страны работников RT, однако она не была удовлетворена.

Ранее, в феврале, канадское издание The Globe and Mail опубликовало статью, в которой говорилось, что RT платит кабельным сетям за то, чтобы они включали телеканал в свой пакет.

«Канадские министры вдруг выяснили, что RT вещает у них в кабельных сетях. У министров случился омайгад. Теперь будут расследовать нас на предмет того, как мы умудрились проникнуть в канадское кабельное вещание и не нарушает ли это хрупкую конструкцию канадского мироздания», — прокомментировала материал главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

В феврале 2019 года МИД Канады отказал корреспондентам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на встречу «Группы Лимы» в Оттаве по ситуации в Венесуэле.

Маргарита Симоньян назвала недопуск российских журналистов ещё одним разочарованием в подлинности «западных ценностей». В МИД России сочли подобные действия канадской стороны актом прямой дискриминации.