Украинская диаспора призвала запретить трансляцию RT в Канаде

Короткая ссылка
Украинская диаспора в Канаде потребовала запретить трансляцию телеканала RT в кабельных сетях страны. Об этом говорится в подготовленных конгрессом украинцев Канады рекомендациях канадским депутатам и чиновникам.
Украинская диаспора призвала запретить трансляцию RT в Канаде
  • © Roberto Machado Noa / LightRocket
  • Gettyimages.ru

«Конгресс украинцев Канады поддерживает немедленное изъятие из базовых пакетов кабельного телевидения RT и подобных дезинформационных каналов, что должно стать первым шагом на пути к полному прекращению их трансляции в канадском эфире», — приводит текст документа «Укринформ».

По мнению конгресса, RT представляет «серьёзную угрозу беспристрастной подаче новостей в Канаде» и нарушает канадское законодательство, транслируя «ложные или обманчивые новости». 

В сентябре 2018 года в парламент Канады была внесена петиция с призывом депортировать из страны работников RT, однако она не была удовлетворена.

Ранее, в феврале, канадское издание The Globe and Mail опубликовало статью, в которой говорилось, что RT платит кабельным сетям за то, чтобы они включали телеканал в свой пакет.

«Канадские министры вдруг выяснили, что RT вещает у них в кабельных сетях. У министров случился омайгад. Теперь будут расследовать нас на предмет того, как мы умудрились проникнуть в канадское кабельное вещание и не нарушает ли это хрупкую конструкцию канадского мироздания», — прокомментировала материал главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

В феврале 2019 года МИД Канады отказал корреспондентам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на встречу «Группы Лимы» в Оттаве по ситуации в Венесуэле.

Маргарита Симоньян назвала недопуск российских журналистов ещё одним разочарованием в подлинности «западных ценностей». В МИД России сочли подобные действия канадской стороны актом прямой дискриминации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить