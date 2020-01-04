Власти Амстердама ввели дополнительный сбор для туристов

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Власти Амстердама приняли решение с 1 января 2020 года ввести дополнительный сбор для туристов в размере €3 за ночь, помимо уже существующего 7%-ного налога от стоимости жилья, пишет The Telegraph.

При этом туристы, бронирующие проживание через Airbnb, также должны будут платить повышенный налог в размере 10% от стоимости жилья за ночь.

Издание отмечает, что Амстердам ежегодно посещают 17 млн человек и власти в последние годы изменили стратегию в сфере туризма.

«Чтобы контролировать ситуацию, нам нужно действовать. Вместо того, чтобы продвигать это направление, пришло время заниматься его менеджментом», — следует из официального документа 2019 года.

Ранее стало известно, что с 1 января 2020 года Нидерланды официально прекратили использовать название «Голландия».

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