Определены самые популярные достопримечательности в мире в 2019 году
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Как уточняет РИА Новости, Колизей становится самым популярным местом среди туристов второй год подряд.
На втором месте по популярности находится парижский Лувр, на третьем — музеи Ватикана.
В пятёрку лучших также вошли статуя Свободы в Нью-Йорке и Эйфелева башня в Париже.
Кроме того, в рейтинге представлены собор Святого Семейства в Барселоне, Французский квартал в Новом Орлеане (США), дом Анны Франк в Амстердаме, смотровая площадка Skydeck Chicago в самом высоком здании в Западном полушарии — Уиллис-тауэр в Чикаго — и площадь Сан-Марко в Венеции.
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