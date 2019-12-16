Определены самые популярные достопримечательности в мире в 2019 году

Колизей в Риме возглавил рейтинг самых популярных мировых достопримечательностей 2019 года по версии Trip Advisor на основе анализа данных о бронировании билетов.

Как уточняет РИА Новости, Колизей становится самым популярным местом среди туристов второй год подряд.

На втором месте по популярности находится парижский Лувр, на третьем — музеи Ватикана.

В пятёрку лучших также вошли статуя Свободы в Нью-Йорке и Эйфелева башня в Париже.

Кроме того, в рейтинге представлены собор Святого Семейства в Барселоне, Французский квартал в Новом Орлеане (США), дом Анны Франк в Амстердаме, смотровая площадка Skydeck Chicago в самом высоком здании в Западном полушарии — Уиллис-тауэр в Чикаго — и площадь Сан-Марко в Венеции.

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