Нидерландские власти прекратили называть свою страну Голландией

Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.

Об этом сообщает радиостанция NOS.

Как отметили в Совете Нидерландов по туризму, этот шаг направлен на изменение имиджа страны за рубежом. По словам министра внешней торговли Сигрид Кааг, новое название представит Нидерланды в «современном стиле».

В октябре сообщалось, что нидерландское правительство приняло решение минимизировать использование названия «Голландия», так как, по его мнению, у людей возникают ассоциации с «кварталом красных фонарей» в Амстердаме и наркотиками.

В связи с этим власти решили отказаться от названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде.