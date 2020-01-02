Нидерландские власти прекратили называть свою страну Голландией

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Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
Нидерландские власти прекратили называть свою страну Голландией
  • Reuters

Об этом сообщает радиостанция NOS.

Как отметили в Совете Нидерландов по туризму, этот шаг направлен на изменение имиджа страны за рубежом. По словам министра внешней торговли Сигрид Кааг, новое название представит Нидерланды в «современном стиле».

В октябре сообщалось, что нидерландское правительство приняло решение минимизировать использование названия «Голландия», так как, по его мнению, у людей возникают ассоциации с «кварталом красных фонарей» в Амстердаме и наркотиками.

В связи с этим власти решили отказаться от названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде.

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