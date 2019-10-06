СМИ: Нидерланды откажутся от названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде
- РИА Новости
Как сообщает Adformatie, правительством страны было принято решение минимизировать использование названия «Голландия», так как, по его мнению, у людей возникают ассоциации с «кварталом красных фонарей» в Амстердаме и наркотиками.
Отмечается, что на спортивных соревнованиях, включая футбольные турниры и ОИ-2020 в Токио, для улучшения имиджа страны будет продвигаться название «Нидерланды».
Ранее «Витесс» Леонида Слуцкого победил «Утрехт» в матче чемпионата Нидерландов.