СМИ: Нидерланды откажутся от названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде

Нидерланды откажутся от использования традиционного второго названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпийских играх из-за изменения национальной политики в отношении названия государства.

Как сообщает Adformatie, правительством страны было принято решение минимизировать использование названия «Голландия», так как, по его мнению, у людей возникают ассоциации с «кварталом красных фонарей» в Амстердаме и наркотиками.

Отмечается, что на спортивных соревнованиях, включая футбольные турниры и ОИ-2020 в Токио, для улучшения имиджа страны будет продвигаться название «Нидерланды».

Ранее «Витесс» Леонида Слуцкого победил «Утрехт» в матче чемпионата Нидерландов.