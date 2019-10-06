СМИ: Нидерланды откажутся от названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде

Короткая ссылка
Нидерланды откажутся от использования традиционного второго названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпийских играх из-за изменения национальной политики в отношении названия государства.
СМИ: Нидерланды откажутся от названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде
  • РИА Новости

Как сообщает Adformatie, правительством страны было принято решение минимизировать использование названия «Голландия», так как, по его мнению, у людей возникают ассоциации с «кварталом красных фонарей» в Амстердаме и наркотиками.

Отмечается, что на спортивных соревнованиях, включая футбольные турниры и ОИ-2020 в Токио, для улучшения имиджа страны будет продвигаться название «Нидерланды».

Ранее «Витесс» Леонида Слуцкого победил «Утрехт» в матче чемпионата Нидерландов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить