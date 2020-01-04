Кадыров прокомментировал убийство Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде.

«Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что «многие политики, включая и чиновников ООН, осудили атаку Вашингтона».

«Особое внимание обращается на методы США, подвергших атаке территорию суверенного государства», — добавил глава Чечни.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.