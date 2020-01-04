В ООН оценили обострение ситуации вокруг Ливии

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что любая иностранная поддержка воюющих сторон в Ливии только усугубит конфликт.

«Генеральный секретарь вновь призывает к немедленному прекращению огня в Ливии и возобновлению политического диалога всеми сторонами. Любая иностранная поддержка воюющих сторон только усугубит продолжающийся конфликт», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между Турцией и правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

Позднее ПНС официально запросило военную помощь у Турции.

Парламент Турции одобрил законопроект, который предусматривает отправку турецких военных в Ливию.