Военный эксперт оценил место российской морской пехоты в рейтинге NI

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Анастасия Румянцева
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал RT рейтинг американского журнал The National Interest, согласно которому российская морская пехота попала в пятёрку лучших в мире.
Военный эксперт оценил место российской морской пехоты в рейтинге NI
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Надо всегда понимать, что на первом месте, конечно, американцы в этом рейтинге, а потом все остальные. То есть они за счёт морской пехоты России поднимают авторитет своих морских пехотинцев... Вообще, у нас у морской пехоты большой боевой опыт, и это победный боевой опыт, в отличие от американской», — отметил Литовкин.

Эксперт добавил, что 61-я отдельная бригада морской пехоты расположена в посёлке Спутник на Кольском полуострове. 

«Это люди, которые тренируются в суровых арктических условиях, в которых американцы не тренируются. Поэтому наша морская пехота действительно подготовлена на очень высоком уровне», — заключил он.

Ранее американский журнал The National Interest включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире, отметив её хорошую подготовку и боеспособность.

В рейтинге издания она заняла второе место. Авторы материала отметили 61-ю отдельную бригаду морской пехоты, назвав её одним из самых опытных подразделений армии России. 

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