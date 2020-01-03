NI включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире

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Американский журнал The National Interest включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире, отметив её хорошую подготовку и боеспособность.
NI включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире
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Первое место в рейтинге издание отдало Корпусу морской пехоты (КМП) США. По мнению авторов материала, данное подразделение проводит самые длительные и самые изнурительные тренировки среди всех американских военных подразделений.

Кроме того, КМП обладает численностью войск в 186 тыс. военнослужащих и ещё 38 тыс. резервистов.

На втором месте расположилась российская морская пехота. Авторы материала отметили 61-ю отдельную бригаду морской пехоты, назвав её одним из самых опытных подразделений армии России. 

Кроме того, в топ-5 также попали Королевская морская пехота Великобритании (третье место), морская пехота Южной Кореи (четвёртое место) и морская пехота Китая (пятое место).

В ноябре The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) смертоносной, отметив её способность пробивать броню.

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