NI включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире

Американский журнал The National Interest включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире, отметив её хорошую подготовку и боеспособность.

Первое место в рейтинге издание отдало Корпусу морской пехоты (КМП) США. По мнению авторов материала, данное подразделение проводит самые длительные и самые изнурительные тренировки среди всех американских военных подразделений.

Кроме того, КМП обладает численностью войск в 186 тыс. военнослужащих и ещё 38 тыс. резервистов.

На втором месте расположилась российская морская пехота. Авторы материала отметили 61-ю отдельную бригаду морской пехоты, назвав её одним из самых опытных подразделений армии России.

Кроме того, в топ-5 также попали Королевская морская пехота Великобритании (третье место), морская пехота Южной Кореи (четвёртое место) и морская пехота Китая (пятое место).

В ноябре The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) смертоносной, отметив её способность пробивать броню.