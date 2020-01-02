Египет оценил турецкий законопроект об отправке военных в Ливию
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление египетского министерства.
«Шаги турецкого парламента являются нарушением международных решений и резолюции Совета Безопасности ООН по Ливии №1970 от 2011 года, в соответствии с которой был учреждён комитет по санкциям в отношении Ливии, а также эмбарго на поставки оружия и военное сотрудничество с ней», — указывается в сообщении.
Ранее парламент Турции одобрил законопроект, который предусматривает отправку турецких военных в Ливию.