Египет оценил турецкий законопроект об отправке военных в Ливию

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В МИД Египта прокомментировали решение парламента Турции одобрить законопроект, который позволяет отправлять военных в Ливию.
Египет оценил турецкий законопроект об отправке военных в Ливию
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление египетского министерства.

«Шаги турецкого парламента являются нарушением международных решений и резолюции Совета Безопасности ООН по Ливии №1970 от 2011 года, в соответствии с которой был учреждён комитет по санкциям в отношении Ливии, а также эмбарго на поставки оружия и военное сотрудничество с ней», — указывается в сообщении.

Ранее парламент Турции одобрил законопроект, который предусматривает отправку турецких военных в Ливию.

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