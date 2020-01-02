Египет оценил турецкий законопроект об отправке военных в Ливию

В МИД Египта прокомментировали решение парламента Турции одобрить законопроект, который позволяет отправлять военных в Ливию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление египетского министерства.

«Шаги турецкого парламента являются нарушением международных решений и резолюции Совета Безопасности ООН по Ливии №1970 от 2011 года, в соответствии с которой был учреждён комитет по санкциям в отношении Ливии, а также эмбарго на поставки оружия и военное сотрудничество с ней», — указывается в сообщении.

Ранее парламент Турции одобрил законопроект, который предусматривает отправку турецких военных в Ливию.