Меркель высказалась за укрепление ЕС в новогоднем обращении
«Европа должна заметнее обозначать свой голос в мире», — цитирует ТАСС Меркель.
Канцлер напомнила, что в наступающем году ФРГ будет председательствовать в Совете ЕС и будет продвигать это видение.
Она также отметила, что благополучие Европы также зависит и от благополучия соседних стран.
Ранее российский лидер Владимир Путин направил мировым лидерам, среди которых президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и венесуэльский президент Николас Мадуро, поздравления по случаю Рождества и наступающего Нового года.