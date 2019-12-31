Меркель высказалась за укрепление ЕС в новогоднем обращении

Канцлер Германии Ангела Меркель в своём новогоднем обращении заявила, что Евросоюз должен укреплять свои позиции в мире.

«Европа должна заметнее обозначать свой голос в мире», — цитирует ТАСС Меркель.

Канцлер напомнила, что в наступающем году ФРГ будет председательствовать в Совете ЕС и будет продвигать это видение.

Она также отметила, что благополучие Европы также зависит и от благополучия соседних стран.

Ранее российский лидер Владимир Путин направил мировым лидерам, среди которых президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и венесуэльский президент Николас Мадуро, поздравления по случаю Рождества и наступающего Нового года.