Гутерреш и Помпео обсудили удары США по объектам ополчения в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили удары американских ВВС по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке.

«Помпео обсудил с Гутеррешом недавние атаки в Ираке, которые привели к трагической гибели гражданина США и подвергли многих других американцев риску», — говорится в сообщении на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь уточнил, что принятые США ответные меры были направлены на сдерживание Ирана.

Он также согласился поддерживать связь с Гутеррешом.

Ранее Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с обменом ударами между шиитским движением «Хезболла» и ВС США в Ираке.

29 декабря Пентагон сообщил о «точечных оборонительных ударах» по пяти складам с оружием и командным пунктам «Хезболлы» в Ираке и Сирии.