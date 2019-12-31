Гутерреш и Помпео обсудили удары США по объектам ополчения в Ираке
«Помпео обсудил с Гутеррешом недавние атаки в Ираке, которые привели к трагической гибели гражданина США и подвергли многих других американцев риску», — говорится в сообщении на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Госсекретарь уточнил, что принятые США ответные меры были направлены на сдерживание Ирана.
Он также согласился поддерживать связь с Гутеррешом.
Ранее Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с обменом ударами между шиитским движением «Хезболла» и ВС США в Ираке.
29 декабря Пентагон сообщил о «точечных оборонительных ударах» по пяти складам с оружием и командным пунктам «Хезболлы» в Ираке и Сирии.