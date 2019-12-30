Ким Чен Ын потребовал принять меры для обеспечения безопасности КНДР

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал принять активные меры для обеспечения суверенитета и безопасности КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын потребовал принять меры для обеспечения безопасности КНДР
  • Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
  • Reuters

«Говоря о необходимости принятия активных и наступательных мер для последовательного обеспечения суверенитета и безопасности страны в соответствии со сложившейся ситуацией, Ким Чен Ын поставил задачи в области внешней политики, оборонной промышленности и вооружённых сил КНДР», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в КНДР состоялся пленум ЦК Трудовой партии Кореи, на котором прошло обсуждение наиболее важных вопросов жизни страны.

22 декабря лидер КНДР рассказал военным о «сложной внутренней и внешней ситуации».

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