Ким Чен Ын потребовал принять меры для обеспечения безопасности КНДР
- Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
- Reuters
«Говоря о необходимости принятия активных и наступательных мер для последовательного обеспечения суверенитета и безопасности страны в соответствии со сложившейся ситуацией, Ким Чен Ын поставил задачи в области внешней политики, оборонной промышленности и вооружённых сил КНДР», — приводит ТАСС его слова.
Ранее в КНДР состоялся пленум ЦК Трудовой партии Кореи, на котором прошло обсуждение наиболее важных вопросов жизни страны.
22 декабря лидер КНДР рассказал военным о «сложной внутренней и внешней ситуации».