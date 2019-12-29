В КНДР прошёл пленум ЦК Трудовой партии Кореи

В КНДР состоялся пленум ЦК Трудовой партии Кореи, на котором прошло обсуждение наиболее важных вопросов деятельности страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«ТПК созвала пленум ЦК партии, чтобы преодолеть многочисленные и суровые испытания и трудности», — указано в тексте.

Уточняется, что на пленуме обсуждались вопросы, связанные с строительством государства и национальной обороной.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в заседании центрального военного комитета Трудовой партии Кореи и рассказал военным о «сложной внутренней и внешней ситуации».