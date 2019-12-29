В КНДР прошёл пленум ЦК Трудовой партии Кореи
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«ТПК созвала пленум ЦК партии, чтобы преодолеть многочисленные и суровые испытания и трудности», — указано в тексте.
Уточняется, что на пленуме обсуждались вопросы, связанные с строительством государства и национальной обороной.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в заседании центрального военного комитета Трудовой партии Кореи и рассказал военным о «сложной внутренней и внешней ситуации».