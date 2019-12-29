Мадуро обдумывал отправку войск в Бразилию для поимки дезертиров

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что рассматривал вариант отправки вооружённых сил в Бразилию для того чтобы поймать венесуэльских военных, подозреваемых в нападении на воинскую часть.
Мадуро обдумывал отправку войск в Бразилию для поимки дезертиров
  • Reuters

Он рассказал, что венесуэльская армия достигла границы с Бразилией и видела искомых солдат на бразильской стороне.

«У нас возникла дилемма: перейти границу, захватить их и вернуть или с уважением отнестись к границе и суверенитету Бразилии», — цитирует ТАСС Мадуро.

Президент уточнил, что решение было принято в соответствии с международным правом, добавив, что «территория Бразилии неприкосновенна».

23 декабря в результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат.

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