Мадуро обдумывал отправку войск в Бразилию для поимки дезертиров
- Reuters
Он рассказал, что венесуэльская армия достигла границы с Бразилией и видела искомых солдат на бразильской стороне.
«У нас возникла дилемма: перейти границу, захватить их и вернуть или с уважением отнестись к границе и суверенитету Бразилии», — цитирует ТАСС Мадуро.
Президент уточнил, что решение было принято в соответствии с международным правом, добавив, что «территория Бразилии неприкосновенна».
23 декабря в результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат.