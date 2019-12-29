Мадуро назвал президента Колумбии врагом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал колумбийского лидера Ивана Дуке врагом Боливарианской республики.

«Враг Венесуэлы находится в Боготе, в Каса де Нариньо, и его зовут Иван Дуке», — цитирует ТАСС Мадуро.

По его словам, Колумбия осуществляла финансирование заговоров по дестабилизации политической ситуации в Венесуэле.

«Они не пройдут!», — добавил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел Колумбии отвергли заявления Венесуэлы о причастности Боготы к нападению на воинскую часть Боливарианской Республики.