Мадуро назвал президента Колумбии врагом Венесуэлы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал колумбийского лидера Ивана Дуке врагом Боливарианской республики.
Мадуро назвал президента Колумбии врагом Венесуэлы
  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро
  • Reuters

«Враг Венесуэлы находится в Боготе, в Каса де Нариньо, и его зовут Иван Дуке», — цитирует ТАСС Мадуро.

По его словам, Колумбия осуществляла финансирование заговоров по дестабилизации политической ситуации в Венесуэле.

«Они не пройдут!», — добавил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел Колумбии отвергли заявления Венесуэлы о причастности Боготы к нападению на воинскую часть Боливарианской Республики.

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