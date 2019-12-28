Глава ЕК раскритиковала санкции США против «Северного потока — 2»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК «категорически против» санкций Соединённых Штатов в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», — цитирует Der Spiegel фон дер Ляйен.

20 декабря американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на новый финансовый год, который предусматривает санкции против СП-2.

В Кремле эти меры назвали неприемлемыми, пообещав не оставить их без ответа.

Позднее в Госдепе заявили, что компании — подрядчики «Северного потока — 2» не подпадут под санкции США, если свернут все работы по газопроводу до 20 января.