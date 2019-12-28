Президент Австрии получил приглашение в Москву на празднование Победы
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российского посла в Вене Дмитрия Любинского.
«Мы передали приглашение [президента РФ] Владимира Владимировича Путина президенту Австрийской Республики Александеру Ван дер Беллену приехать в Москву на торжества на празднование 9 мая. 75-летие Победы будет во многом определять нашу работу в будущем году. Мы к этому готовимся», — сообщил он.
В канцелярии австрийского президента подтвердили получение приглашения.
Ранее стало известно, что глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто планирует приехать в Россию на празднование 9 мая 2020 года юбилея Победы.
Также президент Сербии Александр Вучич сообщил, что приедет с визитом в Москву на празднование Дня Победы.