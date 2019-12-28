Президент Австрии получил приглашение в Москву на празднование Победы

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Посольство России передало приглашение президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену приехать в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Президент Австрии получил приглашение в Москву на празднование Победы
  • Reuters
  • © Lisi Niesner

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российского посла в Вене Дмитрия Любинского.

«Мы передали приглашение [президента РФ] Владимира Владимировича Путина президенту Австрийской Республики Александеру Ван дер Беллену приехать в Москву на торжества на празднование 9 мая. 75-летие Победы будет во многом определять нашу работу в будущем году. Мы к этому готовимся», — сообщил он.

В канцелярии австрийского президента подтвердили получение приглашения.

Ранее стало известно, что глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто планирует приехать в Россию на празднование 9 мая 2020 года юбилея Победы.

Также президент Сербии Александр Вучич сообщил, что приедет с визитом в Москву на празднование Дня Победы.

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