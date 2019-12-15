Саркисян заявил о готовности приехать в Москву на празднование Победы

Президент Армении Армен Саркисян заявил о готовности приехать в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, если получит приглашение.

«Обязательно приеду, если пригласят. Это великий день Победы, и эта победа важна для всех нас: и для России, и для русских, и для армян, и для украинцев, и для узбеков, и для других народов. Это наша победа», — цитирует РИА Новости Саркисяна.

Он отметил, что «каждая семья в Армении внесла в неё свой вклад, и весь армянский народ, в том числе армянская диаспора за рубежом, был частью этой победы».

«Поэтому на 75-летие со дня Великой Победы я буду очень рад, если буду в Москве», — добавил он.

Ранее стало известно, что глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто планирует приехать в Россию на празднование 9 мая 2020 года юбилея Победы.

Также президент Сербии Александр Вучич сообщил, что приедет с визитом в Москву на празднование Дня Победы.