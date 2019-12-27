Лавров заявил о готовности России принять у себя встречу стран G7

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что Россия готова принять встречу стран «Большой семёрки» в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Ялте.

Он также напомнил, что не Россия вышла из «группы восьми».

«Напомню, что после государственного переворота на Украине в начале 2014 года остальные семеро членов группы отказались принимать участие в мероприятиях российского председательства. Иными словами, именно «семёрка» покинула этот формат», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможности возвращения России в «Большую восьмёрку».

Лавров добавил, что президент России Владимир Путин говорил: «Если наши партнёры хотят к нам приехать, мы будем рады».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил об отсутствии у России желания возвращаться в «группу семи». По его словам, Москва рассматривает варианты взаимодействия в других форматах, среди которых G20 и БРИКС.

По словам дипломата, на повестке дня очень часто возникает вопрос о возвращении России к G7. Однако никого не интересует, намерена ли Москва возвращаться в эту группу.

Рябков заявил, что желание России работать в этом формате «начало притупляться задолго до того, как «семёрка» вышла из российского председательства в 2014 году».