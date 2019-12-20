В МИД заявили об отсутствии у России желания возвращаться в G7
- РИА Новости
По словам дипломата, на повестке дня очень часто возникает вопрос о возвращении России к G7. Однако никого не интересует, намерена ли Москва возвращаться в эту группу.
Рябков заявил, что желание России работать в этом формате «начало притупляться задолго до того, как «семёрка» вышла из российского председательства в 2014 году».
«А потом оно исчезло напрочь... сейчас есть совсем другие форматы, где действительно решаются крупные, серьёзные вопросы: это «двадцатка», это форматы евроазиатского интеграционного процесса во всех его проявлениях, конечно же, БРИКС», — приводит РИА Новости его слова.
Дипломат добавил, что деятельность G7 вызывает немало вопросов и у России на данный момент нет стремления возвращаться в объединение.
В августе на саммите G7 в Биаррице лидеры обсудили возможное возвращение формата G8 с участием России.