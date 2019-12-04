В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7
Об этом сообщает The Hill.
Отмечается, что за резолюцию проголосовали 339 членов палаты представителей, ещё 71 — проголосовал против.
В конце октября резолюция против присоединения России к G7 была принята комитетом палаты представителей по иностранным делам.
Профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ американист Дмитрий Евстафьев в беседе с НСН заявил, что резолюция является продолжением линии по оказанию политического давления на президента США Дональда Трампа.