Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
В материале описывается поездка японцев на остров Итуруп. Слова приветствия возмутили 80-летнюю гражданку Японии, которая жила в детстве на острове и считает его своей родиной.
«Каждый раз, когда Ясуда-сан слышала от японцев слова «Прекрасно!», «Здесь кругом живут замечательные люди»!, в её сердце вновь и вновь закипало неприятное чувство», — приводит РИА Новости сообщение.
В ноябре замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Токио сохраняют принципиальные расхождения по заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров.
В августе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Японии не могут поставить под сомнение российский суверенитет над Курильскими островами.