Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

Туристка из Японии Айко Ясуда возмутилась словами жителей курильского острова Итуруп, которые встречали гостей фразой «приветствуем вас на нашем острове». Об этом сообщила японская газета Yomiuri.

В материале описывается поездка японцев на остров Итуруп. Слова приветствия возмутили 80-летнюю гражданку Японии, которая жила в детстве на острове и считает его своей родиной.

«Каждый раз, когда Ясуда-сан слышала от японцев слова «Прекрасно!», «Здесь кругом живут замечательные люди»!, в её сердце вновь и вновь закипало неприятное чувство», — приводит РИА Новости сообщение.

В ноябре замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Токио сохраняют принципиальные расхождения по заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров.

В августе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Японии не могут поставить под сомнение российский суверенитет над Курильскими островами.