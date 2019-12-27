Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

Короткая ссылка
Туристка из Японии Айко Ясуда возмутилась словами жителей курильского острова Итуруп, которые встречали гостей фразой «приветствуем вас на нашем острове». Об этом сообщила японская газета Yomiuri.

В материале описывается поездка японцев на остров Итуруп. Слова приветствия возмутили 80-летнюю гражданку Японии, которая жила в детстве на острове и считает его своей родиной.

«Каждый раз, когда Ясуда-сан слышала от японцев слова «Прекрасно!», «Здесь кругом живут замечательные люди»!, в её сердце вновь и вновь закипало неприятное чувство», — приводит РИА Новости сообщение.

В ноябре замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Токио сохраняют принципиальные расхождения по заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров.

В августе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Японии не могут поставить под сомнение российский суверенитет над Курильскими островами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить