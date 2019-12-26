В Госдуме оценили данные о подготовке США к информационной войне

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что американское киберкомандование готовит тактику ведения информационной войны против России для предотвращения вмешательства в выборы президента США в 2020 году.
В Госдуме оценили данные о подготовке США к информационной войне
  • РИА Новости

«Конечно, это в первую очередь подрывная работа против России. Скорее всего, эти программы больше связаны с военными разработками. Думаю, что такие мероприятия прорабатываются для проведения разведывательных действий в отношении нашей страны. Объективно, технически Россия не угрожает США, особенно в части взламывания их систем, на которые они ссылаются, опасаясь вмешательства», — считает депутат.

Шерин также отметил, что вмешательство в американские выборы лишено смысла, потому что в США «очень специфическая и абсолютно предсказуемая демократия».

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на источники, писала, что американское киберкомандование готовит тактику ведения информационной войны против России для предотвращения вмешательства в выборы президента США в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить