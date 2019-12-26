В Госдуме оценили данные о подготовке США к информационной войне

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что американское киберкомандование готовит тактику ведения информационной войны против России для предотвращения вмешательства в выборы президента США в 2020 году.

«Конечно, это в первую очередь подрывная работа против России. Скорее всего, эти программы больше связаны с военными разработками. Думаю, что такие мероприятия прорабатываются для проведения разведывательных действий в отношении нашей страны. Объективно, технически Россия не угрожает США, особенно в части взламывания их систем, на которые они ссылаются, опасаясь вмешательства», — считает депутат.

Шерин также отметил, что вмешательство в американские выборы лишено смысла, потому что в США «очень специфическая и абсолютно предсказуемая демократия».

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на источники, писала, что американское киберкомандование готовит тактику ведения информационной войны против России для предотвращения вмешательства в выборы президента США в 2020 году.