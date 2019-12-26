В Совфеде оценили данные о разработке США тактики информационной войны

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что американское киберкомандование готовит тактику ведения информационной войны против России для предотвращения вмешательства в выборы президента в 2020 году.
В Совфеде оценили данные о разработке США тактики информационной войны
  • РИА Новости

«Соединённые Штаты всё время ведут информационную войну против России. Это некий смысл жизни для американского сообщества. Так что ничего оригинального в данном заявлении нет. Что же касается противодействия российскому вмешательству в выборы — американцы уже достигли 100%-ного эффекта. Россия никогда не вмешивалась в выборный процесс и не собирается», — сказал он.

По словам сенатора, эффект от любых американских тактик ведения информационной войны против России «будет очень слабым».

«Российское общество консолидировано, очень хорошо понимает характер и менталитет американского сообщества. Так что никакой пропаганде с их стороны мы не поддаёмся», — заключил Цеков.

Ранее The Washington Post, ссылаясь на источники, писала, что  американское киберкомандование готовит тактику ведения информационной войны против России для предотвращения вмешательства в выборы президента США в 2020 году.

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