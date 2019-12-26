Глава Минфина США объяснил «исчезновение» $1,5 трлн наличных денег

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Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос о $1,5 трлн наличными, которые, по мнению некоторых журналистов, исчезли из центробанков мира.
Глава Минфина США объяснил «исчезновение» $1,5 трлн наличных денег
  • Reuters

В эфире Fox News журналист спросили министра об «исчезновении» печатных денег на данную сумму. При этом ведущий не пояснил, каким образом пришёл к такой оценке.

«Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру», — цитирует РИА Новости ответ Мнучина.

По словам министра, многие люди хотят иметь на руках доллары, так как доллар является резервной валютой во всём мире.

Он добавил, что в долларах безопасно хранить сбережения.

Как уточняет агентство, в СМИ ранее появилась информация, что центральные банки ежегодно вливают в экономику до $100 млрд электронных денег, при этом аналогичные суммы наличных «исчезают из обращения».

6 августа Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом.

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