Глава Минфина США объяснил «исчезновение» $1,5 трлн наличных денег
- Reuters
В эфире Fox News журналист спросили министра об «исчезновении» печатных денег на данную сумму. При этом ведущий не пояснил, каким образом пришёл к такой оценке.
«Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру», — цитирует РИА Новости ответ Мнучина.
По словам министра, многие люди хотят иметь на руках доллары, так как доллар является резервной валютой во всём мире.
Он добавил, что в долларах безопасно хранить сбережения.
Как уточняет агентство, в СМИ ранее появилась информация, что центральные банки ежегодно вливают в экономику до $100 млрд электронных денег, при этом аналогичные суммы наличных «исчезают из обращения».
6 августа Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом.