Шесть военных погибли в Афганистане при взрыве

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Шесть военнослужащих армии Афганистана погибли в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиле в провинции Балх.
Шесть военных погибли в Афганистане при взрыве
  • Reuters

Об этом сообщает канал 1TV со ссылкой на Министерство обороны страны.

Уточняется, что взрыв произошёл в 4:30 по местному времени около военной базы.

Трое военнослужащих получили ранения в результате инцидента.

На данный момент ответственность за случившееся никто не взял.

Ранее семеро военнослужащих армии Афганистана погибли при атаке боевиков на базу в провинции Балх.

17 декабря по меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва в афганском Мазари-Шарифе.

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