Шесть военных погибли в Афганистане при взрыве

Шесть военнослужащих армии Афганистана погибли в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиле в провинции Балх.

Об этом сообщает канал 1TV со ссылкой на Министерство обороны страны.

Уточняется, что взрыв произошёл в 4:30 по местному времени около военной базы.

Трое военнослужащих получили ранения в результате инцидента.

На данный момент ответственность за случившееся никто не взял.

Ранее семеро военнослужащих армии Афганистана погибли при атаке боевиков на базу в провинции Балх.

17 декабря по меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва в афганском Мазари-Шарифе.