Шесть военных погибли в Афганистане при взрыве
- Reuters
Об этом сообщает канал 1TV со ссылкой на Министерство обороны страны.
Уточняется, что взрыв произошёл в 4:30 по местному времени около военной базы.
Трое военнослужащих получили ранения в результате инцидента.
На данный момент ответственность за случившееся никто не взял.
Ранее семеро военнослужащих армии Афганистана погибли при атаке боевиков на базу в провинции Балх.
17 декабря по меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва в афганском Мазари-Шарифе.