Британские дипломаты во всём мире пересядут на электромобили

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Дипломаты из Великобритании, работающие в разных странах мира, станут ездить на электрических автомобилях ради заботы об окружающей среде.
Британские дипломаты во всём мире пересядут на электромобили
  • globallookpress.com

Об этом говорится в заявлении Форин-офиса.

В общей сложности электрические кроссоверы британского производителя будут направлены в 30 дипломатических представительств Великобритании по всему миру.

Среди городов, в которые к апрелю 2020 года будут направлены электромобили и где будут оборудованы пункты быстрой зарядки, числится Москва.

Кроме того, МИД Великобритании намерен установить солнечные панели на крышах своих диппредставительств, а также полностью оказаться от использования пластиковых стаканчиков.

Ранее сообщалось, что в Москве могут отменить транспортный налог для электромобилей.

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