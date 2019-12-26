Британские дипломаты во всём мире пересядут на электромобили
- globallookpress.com
Об этом говорится в заявлении Форин-офиса.
В общей сложности электрические кроссоверы британского производителя будут направлены в 30 дипломатических представительств Великобритании по всему миру.
Среди городов, в которые к апрелю 2020 года будут направлены электромобили и где будут оборудованы пункты быстрой зарядки, числится Москва.
Кроме того, МИД Великобритании намерен установить солнечные панели на крышах своих диппредставительств, а также полностью оказаться от использования пластиковых стаканчиков.
Ранее сообщалось, что в Москве могут отменить транспортный налог для электромобилей.