В Совфеде прокомментировали реакцию ЕС на запуск поездов через Крымский мост

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Nation News прокомментировал заявление службы внешних связей Евросоюза по поводу запуска пассажирских поездов через Крымский мост.

«Это нарушение суверенитета России и вмешательство в наши дела», — сказал он.

По его словам, надо понимать, что такие заявления ни на что не влияют.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с НСН прокомментировал заявление службы внешних связей ЕС.

23 декабря внешнеполитическая служба ЕС опубликовала сообщение, в котором говорится, что открытие железнодорожной части Крымского моста является «ещё одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.