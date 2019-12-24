В Совфеде прокомментировали реакцию ЕС на запуск поездов через Крымский мост
- РИА Новости
«Это нарушение суверенитета России и вмешательство в наши дела», — сказал он.
По его словам, надо понимать, что такие заявления ни на что не влияют.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с НСН прокомментировал заявление службы внешних связей ЕС.
23 декабря внешнеполитическая служба ЕС опубликовала сообщение, в котором говорится, что открытие железнодорожной части Крымского моста является «ещё одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны России.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.