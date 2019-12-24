В Госдуме оценили реакцию ЕС на запуск поездов через Крымский мост

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с НСН прокомментировал заявление службы внешних связей Евросоюза по поводу запуска пассажирских поездов через Крымский мост.

«Заявление ЕС я бы назвал движением по инерции. Все уже если не признали, то смирились с российским статусом Крыма, но ещё продолжают, обманывая самих себя, называть его украинским. Уверен, что подобные голословные высказывания — это новый формат поддержки Украины со стороны ЕС: денег давать не хотят, оружие тоже, остаётся лишь поддакивать официальному Киеву в вопросах, касающихся Крыма», — заявил Бальбек.

23 декабря внешнеполитическая служба ЕС опубликовала сообщение, в котором говорится, что открытие железнодорожной части Крымского моста является «ещё одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.