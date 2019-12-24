В Госдуме оценили реакцию ЕС на запуск поездов через Крымский мост

Короткая ссылка
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с НСН прокомментировал заявление службы внешних связей Евросоюза по поводу запуска пассажирских поездов через Крымский мост.
В Госдуме оценили реакцию ЕС на запуск поездов через Крымский мост
  • РИА Новости

«Заявление ЕС я бы назвал движением по инерции. Все уже если не признали, то смирились с российским статусом Крыма, но ещё продолжают, обманывая самих себя, называть его украинским. Уверен, что подобные голословные высказывания — это новый формат поддержки Украины со стороны ЕС: денег давать не хотят, оружие тоже, остаётся лишь поддакивать официальному Киеву в вопросах, касающихся Крыма», — заявил Бальбек.

23 декабря внешнеполитическая служба ЕС опубликовала сообщение, в котором говорится, что открытие железнодорожной части Крымского моста является «ещё одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить