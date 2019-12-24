Шойгу рассказал об американских РЛС в Прибалтике
- РИА Новости
«В Прибалтике развёрнуты американские РЛС ПВО по обнаружению воздушных целей. Они позволяют контролировать наше воздушное пространство на глубину до 450 км», — сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.
По его словам, НАТО ежегодно проводит в Европе до 40 крупных учений, которые имеют явную антироссийскую направленность.
Ранее в Генштабе ВС России заявили, что усиление военной активности и учения НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей свидетельствуют о подготовке альянса к военному конфликту.
Это заявление прокомментировали в Кремле, подчеркнув, что мнение профессионалов «может быть единственно верным».