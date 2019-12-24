Шойгу рассказал об американских РЛС в Прибалтике

Американские радиолокационные станции в Прибалтике позволяют контролировать воздушное пространство России на глубину до 450 км. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

«В Прибалтике развёрнуты американские РЛС ПВО по обнаружению воздушных целей. Они позволяют контролировать наше воздушное пространство на глубину до 450 км», — сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По его словам, НАТО ежегодно проводит в Европе до 40 крупных учений, которые имеют явную антироссийскую направленность.

Ранее в Генштабе ВС России заявили, что усиление военной активности и учения НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей свидетельствуют о подготовке альянса к военному конфликту.

Это заявление прокомментировали в Кремле, подчеркнув, что мнение профессионалов «может быть единственно верным».