Шойгу рассказал об американских РЛС в Прибалтике

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Американские радиолокационные станции в Прибалтике позволяют контролировать воздушное пространство России на глубину до 450 км. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу рассказал об американских РЛС в Прибалтике
  • РИА Новости

«В Прибалтике развёрнуты американские РЛС ПВО по обнаружению воздушных целей. Они позволяют контролировать наше воздушное пространство на глубину до 450 км», — сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По его словам, НАТО ежегодно проводит в Европе до 40 крупных учений, которые имеют явную антироссийскую направленность.

Ранее в Генштабе ВС России заявили, что усиление военной активности и учения НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей свидетельствуют о подготовке альянса к военному конфликту.

Это заявление прокомментировали в Кремле, подчеркнув, что мнение профессионалов «может быть единственно верным».

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