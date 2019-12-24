Эрдоган и Джонсон обсудили ситуацию в Сирии по телефону
- Reuters
«Президент Турции Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном», — цитирует РИА Новости сообщение администрации турецкого лидера.
Отмечается, что в ходе беседы также были обсуждены двусторонние отношения и региональные вопросы.
9 октября президент США Дональд Трамп и британский премьер Борис Джонсон заявили, что операция Турции в Сирии «Источник мира» может спровоцировать в САР гуманитарную катастрофу.