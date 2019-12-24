Эрдоган и Джонсон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с британским премьером Борисом Джонсоном, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Сирии и в Ливии.
Эрдоган и Джонсон обсудили ситуацию в Сирии по телефону
  • Reuters

«Президент Турции Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном», — цитирует РИА Новости сообщение администрации турецкого лидера.

Отмечается, что в ходе беседы также были обсуждены двусторонние отношения и региональные вопросы.

9 октября президент США Дональд Трамп и британский премьер Борис Джонсон заявили, что операция Турции в Сирии «Источник мира» может спровоцировать в САР гуманитарную катастрофу.

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