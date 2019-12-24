Моралес уверен в победе своего кандидата на выборах главы Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес выразил уверенность в том, что кандидат от его партии MAS («Движение к социализму») выиграет в первом туре президентских выборов в стране.

«Наши ожидания, что мы победим, что победим в первом туре. Несмотря на проблемы, MAS во всех опросах «правых» занимает первое место, и это большое преимущество», — сказал он РИА Новости.

Сам кандидат должен определиться 29 декабря на съезде членов движения в Аргентине.

Ранее Моралес заявил, что не планирует баллотироваться на пост вице-президента страны.

12 декабря Моралес после пребывания в Мексике на протяжении почти месяца и нескольких дней на Кубе прибыл в аэропорт Буэнос-Айреса и запросил статус беженца в Аргентине.