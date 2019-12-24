Моралес не планирует баллотироваться на пост вице-президента Боливии

Бывший президент Боливии Эво Моралес не планирует баллотироваться на пост вице-президента страны после того, как власти запретили выдвигаться на должность президента тем, кто занимал этот пост два срока подряд.

«Я никогда не думал о выдвижении своей кандидатуры на пост вице-президента, это не в наших планах», — сказал Моралес РИА Новости.

Экс-глава Боливии намерен продолжить политическую активность из Аргентины.

По его словам, партия MAS («Движение к социализму») может снова выиграть выборы.

12 декабря Моралес после пребывания в Мексике на протяжении почти месяца и нескольких дней на Кубе прибыл в аэропорт Буэнос-Айреса и запросил статус беженца в Аргентине.