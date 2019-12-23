СМИ: силы ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск

Короткая ссылка
Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку на Дамаск, сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелеканал Ikhbariya.

«Противовоздушная оборона Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск», — указано в тексте.

Отмечается, что ракеты были выпущены с «оккупированных территорий».

Уточняется, что одна из ракет упала в 20 км к юго-востоку от сирийской столицы.

Ранее руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что отряд боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* пытался прорвать оборону сирийской армии в направлении населённого пункта Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить