СМИ: силы ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск

Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку на Дамаск, сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелеканал Ikhbariya.

«Противовоздушная оборона Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск», — указано в тексте.

Отмечается, что ракеты были выпущены с «оккупированных территорий».

Уточняется, что одна из ракет упала в 20 км к юго-востоку от сирийской столицы.

Ранее руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что отряд боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* пытался прорвать оборону сирийской армии в направлении населённого пункта Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.