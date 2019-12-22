В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции ЕС на санкции

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление американского посла в Германии Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза «поблагодарили США» за введение санкций против газопровода «Северный поток — 2».
В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции ЕС на санкции
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«Гренелл выдаёт желаемое за действительное. Все ведущие дипломаты крупных стран Евросоюза негативно относятся к санкционным мерам Соединённых Штатов», — сказал сенатор.

По его словам, заявления о «положительных голосах со всех сторон не соответствуют действительности».

Цеков добавил, что ведущие страны ЕС, такие как Германия, публично высказывают мнение, обратное тому, о котором заявляет Ричард Гренелл.

Ранее посол США в Берлине рассказал о реакции стран Европейского союза в связи с введением американских санкций против газопровода «Северный поток — 2».

Как сказал Гренелл, дипломаты ряда стран ЕС поблагодарили США за данные ограничения, а сами санкции «являются очень проевропейским решением».

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