В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции ЕС на санкции
- @nordstream2
«Гренелл выдаёт желаемое за действительное. Все ведущие дипломаты крупных стран Евросоюза негативно относятся к санкционным мерам Соединённых Штатов», — сказал сенатор.
По его словам, заявления о «положительных голосах со всех сторон не соответствуют действительности».
Цеков добавил, что ведущие страны ЕС, такие как Германия, публично высказывают мнение, обратное тому, о котором заявляет Ричард Гренелл.
Ранее посол США в Берлине рассказал о реакции стран Европейского союза в связи с введением американских санкций против газопровода «Северный поток — 2».
Как сказал Гренелл, дипломаты ряда стран ЕС поблагодарили США за данные ограничения, а сами санкции «являются очень проевропейским решением».