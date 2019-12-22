Аналитик оценил слова американского дипломата о реакции ЕС на санкции
- Ричард Гренелл
- globallookpress.com
По словам эксперта, подобные высказывания входят в должностные обязанности Гренелла, «он не может ставить под сомнение решения собственного государства».
«Он должен их оправдывать, в том числе и такими неподтверждёнными данными и заявлениями. Если его спросят о том, кто именно из европейских стран высказывал благодарности за санкции, он либо ничего не ответит, либо укажет на Прибалтику и Польшу», — сказал эксперт.
Бышок отметил, что такой подход к международным отношениям вполне в американском духе.
«Что же касается «Северного потока — 2», положительное решение Германией, как ключевым игроком Евросоюза, принято», — заключил он.
Ранее Гренелл рассказал о реакции стран Европейского союза в связи с введением американских санкций против газопровода «Северный поток — 2».
По его словам, дипломаты ряда стран ЕС поблагодарили США за данные ограничения, а сами санкции «являются очень проевропейским решением».