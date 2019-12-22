Аналитик оценил слова американского дипломата о реакции ЕС на санкции

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Анна Лушникова
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT заявление американского посла в Германии Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза «поблагодарили США» за введение санкций против «Северного потока — 2».
Аналитик оценил слова американского дипломата о реакции ЕС на санкции
  • Ричард Гренелл
  • globallookpress.com

По словам эксперта, подобные высказывания входят в должностные обязанности Гренелла, «он не может ставить под сомнение решения собственного государства».

«Он должен их оправдывать, в том числе и такими неподтверждёнными данными и заявлениями. Если его спросят о том, кто именно из европейских стран высказывал благодарности за санкции, он либо ничего не ответит, либо укажет на Прибалтику и Польшу», — сказал эксперт.

Бышок отметил, что такой подход к международным отношениям вполне в американском духе.

«Что же касается «Северного потока — 2», положительное решение Германией, как ключевым игроком Евросоюза, принято», — заключил он.

Ранее Гренелл рассказал о реакции стран Европейского союза в связи с введением американских санкций против газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, дипломаты ряда стран ЕС поблагодарили США за данные ограничения, а сами санкции «являются очень проевропейским решением».

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