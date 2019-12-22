Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции

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Французский президент Эммануэль Макрон во время своего визита Кот-д’Ивуаре заявил, что колониализм был большой ошибкой Франции.
Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции
  • Президент Франции Эммануэль Макрон
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции с президентом африканского государства Алассаном Уаттарой.

«Слишком часто сегодня полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и всё так же привержена знаменам колониализма, который был большой ошибкой, ошибкой республики», — сказал Макрон.

В августе Макрон рассказал о конце западной гегемонии в мире.

В июне в интервью Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, так называемая либеральная идея себя изжила.

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