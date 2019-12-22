Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции
- Президент Франции Эммануэль Макрон
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции с президентом африканского государства Алассаном Уаттарой.
«Слишком часто сегодня полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и всё так же привержена знаменам колониализма, который был большой ошибкой, ошибкой республики», — сказал Макрон.
В августе Макрон рассказал о конце западной гегемонии в мире.
В июне в интервью Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, так называемая либеральная идея себя изжила.