Косачёв указал на противоречие санкций США уставу ООН

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT введение США санкций против проекта «Северный поток — 2».

«Совершенно точно, что американцы преследуют исключительно собственные коммерческие интересы. Это явная недобросовестная конкуренция, это продавливание интересов компаний США в конкурентной борьбе с европейскими и российскими компаниями, это беззастенчивая конвертация американского политического и экономического могущества в банальную коммерческую выгоду. Усматриваю фантастической силы символику в том, что нынешние санкции включены именно в оборонный бюджет США», — добавил он.

По словам сенатора, американцы подобным шагом расписываются под тем, что они «делают энергетику оружием».

«Мы совершенно точно с российской стороны должны продолжать реализацию проекта «Северный поток — 2» без каких бы то ни было оглядок на новые американские санкции, но здесь многое будет зависеть от действий наших партнёров», — пояснил Косачёв.

Он также подчеркнул, что американская сторона, применяя в одностороннем порядке экономические санкции, вступает в противоречие с уставом ООН, который предусматривает санкции исключительно по решению Совбеза ООН.

«И, разумеется, они вступают в очевидное противоречие с нормами и правилами ВТО, которые подобные случаи недобросовестной конкуренции и беззастенчивого протекционизма собственных интересов американских компаний никоим образом не допускает», — заключил он.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2».

В документе говорится, что стороны, которые продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб в море на глубине более 100 футов в рамках строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством».