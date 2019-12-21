Эксперт назвал незаконными санкции США против «Северного потока — 2»

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Анастасия Румянцева
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с RT прокомментировал заявление Министерства финансов США о том, что американские санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» вступили в силу немедленно после подписания оборонного бюджета.
Эксперт назвал незаконными санкции США против «Северного потока — 2»
  • © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Действия со стороны США абсолютно незаконны, поскольку санкции направлены против лиц в третьих странах и объясняются лишь тем, что США хотят нарушить суверенитет Европы в сфере определения энергетической безопасности и получить недобросовестным путём преимущество в конкуренции за европейский рынок», — отметил эксперт.

По его словам, возможность достроить проект будет.

«Вопрос в том, удастся ли европейским правительствам убедить администрацию США, что их действия неправомерны, и трубоукладчики, а именно компания Allseas, могут завершить эту работу в течение одной-двух недель максимум. Или «Газпрому» и компании-оператору придётся искать какой-то другой вариант завершения этого проекта. Есть определённые возможности... По большому счёту они не сильно замедлят завершение этого проекта», — заключил Гривач.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2».

В документе говорится, что стороны, которые продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб в море на глубине более 100 футов в рамках строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством».

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